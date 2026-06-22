新NISAの投資先は、いまや米国株や全世界株が中心だ。値上がりを狙う株式型に資金が集まり、債券を持つ人は少ない。【こちらも】日銀利上げ観測で変わる資産選択新NISAに「債券」という選択肢が加わる意味だが「増やす局面」と「取り崩す局面」では、同じ値動きでも意味が変わる。2027年につみたて投資枠へ債券を組み入れた投信が加わるのを前に、退職世代に債券が要るのかを考えたい。■「株式100%」の死角収益率配列リス