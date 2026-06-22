連休明け２２日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２３３．９５ポイント（０．９８％）安の２３６９０．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．８６ポイント（１．０４％）安の７８９３．１８ポイントと４日続落した。売買代金は２００３億３８９０万香港ドルに拡大している（１８日前場は１６４４億７４３０万香港ドル）。米イラン情勢の不透明感