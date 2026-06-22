連休明け２２日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２３３．９５ポイント（０．９８％）安の２３６９０．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．８６ポイント（１．０４％）安の７８９３．１８ポイントと４日続落した。売買代金は２００３億３８９０万香港ドルに拡大している（１８日前場は１６４４億７４３０万香港ドル）。

米イラン情勢の不透明感が重しとなる流れ。米国とイランは２１日、仲介国のパキルタンとカタールを交え４カ国で和平協議を行ったが、米イランの非難応酬で協議は難航した。イランが停戦発効後もイスラエルがレバノンを攻撃しているとし、ホルムズ海峡の封鎖を宣言。トランプ米大統領は海峡が封鎖された場合、イランを再攻撃すると警告した。日本時間２２日朝方の時間外取引では、ＷＴＩ原油先物が上昇して推移している。また、不動産や小売など５月の中国経済統計が内需不振を示す内容だったことも引き続き売り材料視された。

一方、中国で朝方公表された実質的な政策金利となる６月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り１３カ月連続で据え置かれた。米国で年内の利上げ観測が浮上していることを受け、中国は金融緩和しにくくなっているとの見方もある。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が７．４％安、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が５．８％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が５．９％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が安い。龍湖のほか、中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が６．７％、雅居楽集団（３３８３／ＨＫ）が５．９％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が４．９％ずつ下落した。

自動車セクターも急落。吉利のほか、賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が４．８％安、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が４．４％安、長城汽車（２３３３／ＨＫ）が４．０％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．５％安で前場取引を終えた。

エアラインやツアー会社など旅行関連もさえない。中国国際航空（７５３／ＨＫ）と中国東方航空（６７０／ＨＫ）がそろって４．０％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．０％安、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が３．０％安、携程集団（９９６１／ＨＫ）が２．３％安で引けた。

半面、半導体や大規模言語モデル（ＬＬＭ）など人工知能（ＡＩ）関連の一角は高い。蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が１６．４％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が９．０％、上海天数智芯半導体（９９０３／ＨＫ）が４．４％、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が２０．２％、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が１７．４％ずつ上昇した。政策支援の動きを好感。商務部など８部門は１８日、「ＡＩ＋消費」発展に関する実施意見を発表した。

中国の保険・証券セクターもしっかり。中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が５．５％高、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．８％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が６．８％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が６．２％高と値を上げた。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．１８％高の４０９８．０１ポイントで前場取引を終了した。金融が高い。資源・素材、海運なども買われた。半面、自動車は安い。医薬、不動産、軍需産業、ハイテクも売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）