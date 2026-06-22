6月22日、滋賀レイクスは、長崎ヴェルカから「育成契約選手制度」に基づく期限付移籍が決まっていた岩下准平の移籍期間を、2027－28シーズンまで延長することを発表した。 現在23歳の岩下は、180センチ82キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学へと進学し、Bリーグドラフト2026で長崎から全体4位指名を受けた。2025－26シーズン途中から滋賀の特別指定選手としてプ