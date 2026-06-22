松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、昨年も登場した「超厚切りリブロースかつ」を6月24日午後3時から期間限定で販売します。【画像】「超厚切りリブロースかつ」シリーズ全メニュー12種！価格もチェック！同メニューは、柔らかく、きめ細やかな肉質が特徴のリブロース肉160グラムを使用し、食べ応えあるボリューム感で提供。価格は単品750円（以下、税込み）で、定食が1050円です。また「大判唐