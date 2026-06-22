©ABCテレビ かつては想像もされていなかったことが現実となり、日々起こり続けている昨今。その中には、遠い昔に誰かが予見していたにもかかわらず、実現するはずのない絵空事と思われていた未来予測も――そんな、いつか的中するかもしれない、未来を見透かす“予言”を爆笑トークで作り上げていくバラエティー番組『吉田徳井の大予言』がスタートする。 MCを務めるのは、ブラックマヨネ