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かつては想像もされていなかったことが現実となり、日々起こり続けている昨今。その中には、遠い昔に誰かが予見していたにもかかわらず、実現するはずのない絵空事と思われていた未来予測も――そんな、いつか的中するかもしれない、未来を見透かす“予言”を爆笑トークで作り上げていくバラエティー番組『吉田徳井の大予言』がスタートする。

MCを務めるのは、ブラックマヨネーズの吉田敬とチュートリアルの徳井義実。ともにM-1王者、しかも同期で、どちらも“こだわり”のクセが強すぎるという共通点をもつ2人がタッグを組んだスタジオには、個性豊かな芸人予言者たちが集結！ リアルな体験や願望からたどり着いたそれぞれの“予言”をきっかけに激論をくり広げ、さらに新たな“大予言”を作り出していく。

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初回となる6月22日（月）深夜放送の予言テーマは「恋愛」。3人の芸人予言者たちが、未来の恋愛に起こりそうな変化を予言として発表していく。

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カーネーション・吉田結衣が唱える予言は【「かわいいだけの女」がモテる時代は終わり、新たなモテ基準が生まれるであろう】。恋愛において「かわいい」女性ばかりが得をする現状を嘆く吉田いわく、モテの基準は時代によって変わるもの。ましてや整形やメイクで誰もがかわいくなれる時代、「かわいい」の価値は失われていき、やがて世の男性は「おもしろい女」を求めるようになるというのだが…。「“かわいい”“きれい”がモテるのは、昔から脈々と続いてきてるけど？」と反論する徳井、「正直、これまで女性を好きになるのに“おもしろい”を求めたことないわ…」と困り果てるブラマヨ吉田と、なかなか共感を呼ばない吉田の予言。だが、思わずグッとくる女性の言動について激論を交わすなか、徳井が「一回付き合ってみたい！」、ブラマヨ吉田も「セクシーさを感じる！」とそろって食いついた、モテる女性の新基準とは？

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たくろう・きむらバンドがぶち上げる予言は【恋愛の未来は「たまごかけご飯」が救うだろう】。Ｚ世代の恋愛観に「危機感抱いてます」というきむらが推す、謎の「たまごかけご飯デート」とは？ 三遊間・さくらいは【まもなく、バスボムをプレゼントで贈る男は逮捕されるだろう】と女性への贈り物にまつわるただごとではない事態を予言！ 徳井も「ちょっと気の利いたプレゼントっぽいと思ってた」という入浴剤を「セクハラです！」と言い切るさくらいがオススメする、「女性に贈っても罪にならないプレゼント」にスタジオ一同は大納得！

『吉田徳井の大予言』は、ABCテレビで月曜深夜0時～放送（全4回）。TVerでも最新回を無料見逃し配信。