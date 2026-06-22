21日夜、下田市北湯ケ野地区でのり面の木が倒れて市道をふさぎ現在、少なくとも6世帯7人が孤立状態となっていて復旧作業が行われています。（記者リポート）「木が倒れて電線を切っているのがわかります」警察によりますと21日午後11時ごろ、下田市北湯ケ野の市道でのり面が崩れているのが見つかりました。のり面の木が幅3メートルほどの市道をふさぐ形で倒れ、う回路がないことから少なくとも6世帯7人が現在、孤立状