トム・ホランド主演の新作映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、東京・ラフォーレ原宿にも掲出される特別ビジュアルと特別映像が公開された。 本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後を描く、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語。前作でピーターは、愛するMJや親友ネッドらを危険から