ＧＭＯインターネットグループが急反騰している。前週末１９日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１６００万株（自己株式を除く発行済み株数の１６．３２％）、または３００億円としており、取得期間は６月２２日から来年６月２１日まで。資本効率の向上や企業価値の拡大を目的とするほか、０６年から０７年にかけてローンクレジット事業の撤退に伴う資本増強に際して