カーボベルデ代表がウルグアイ代表と2-2で引き分けた初出場のカーボベルデ代表が欧州と南米の強豪から2試合連続で勝ち点を奪った。北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月21日にグループリーグの試合が行われ、カーボベルデとウルグアイ代表の試合は2-2で引き分けた。1930年第1回大会の開催国であり優勝国のウルグアイに初出場のカーボベルデが挑む、古豪と新興勢力のコントラストが強い構図のゲームになった。初戦で欧