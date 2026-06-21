2026年6月22日■ 小売業［3333 あさひ］ 2月期 第1四半期Point：最需要期である新生活商戦の成否と通期利益進捗率 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。