会社員として働いていると、住民税は毎月の給料から自動的に差し引かれるため、自分で納税する機会はほとんどありません。しかし、退職すると住民税の納付方法が変わることがあります。 特に4月に退職した人の中には、「最後の給料から住民税を一括で引かれたのに、後日また納税通知書が届いた」という経験をする人もいるかもしれません。そのため、「もしかして二重払いになるのでは？」と不安になることもあるでしょう。