週5日、1日8時間労働は、独身や専業主婦（夫）のパートナーがいれば難なくこなせるかもしれないが、共働きでの子育てとなると話はまったく変わってくる。投稿を寄せた愛知県の40代女性（サービス・販売・外食）は、子育て中のフルタイム勤務について「正直、独身や家庭を持ってても相手が専業であれば可能だと思います」と前置きしつつ、その過酷さを語った。（文：篠原みつき）預け先の放課後クラブも「働いてもらえる人がいない