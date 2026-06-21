『魔法の天使クリィミーマミ』をはじめとした「ぴえろ魔法少女シリーズ」の最新作TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は好評配信中。第2クールの放送が2026年10月に決定。ティザービジュアルが公開された。また第2クールでプロダクションわんすもあに加入する新木あさひ（CV：根本京里）のキャラクター詳細も公開。さらにEpisode12で披露されたリリィとルルのユニット曲『マジカルランデブー』が各音楽配信サービスにて配信開始