【ルルットリリィ】第2クールは10月放送！ ティザービジュアルや新キャラ公開
『魔法の天使クリィミーマミ』をはじめとした「ぴえろ魔法少女シリーズ」の最新作TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は好評配信中。第2クールの放送が2026年10月に決定。ティザービジュアルが公開された。また第2クールでプロダクションわんすもあに加入する新木あさひ（CV：根本京里）のキャラクター詳細も公開。
さらにEpisode12で披露されたリリィとルルのユニット曲『マジカルランデブー』が各音楽配信サービスにて配信開始となった。
＞＞＞ティザービジュアルや新キャラクターをチェック！（写真12点）
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の5作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送された。
このたび10月より放送される第2クールの物語の方向性をうかがわせるティザービジュアルが公開。
風と流の姉妹、その奥には魔法を感じさせる巨大な砂時計――。
姉妹の日常やアイドルとしての活動などが中心に描かれた第1クール。続く第2クールでは、魔法の世界も描かれていくことを予感させるビジュアルとなっている。
1年限りの魔法の力は、姉妹をどんな結末に導くのでしょうか…
2026年10月の放送をお楽しみに。
そして、リリィとルルの加入によって大きく飛躍したプロダクションわんすもあ。そんな事務所に新たにアイドルとして加入するのは、第1クールから度々登場していたアイドルファンの少女・新木あさひ。そんな新木あさひを演じる根本京里さんからはコメントも到着した。
また、リリィとルル、2人のライブの大成功によって幕を閉じた『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1クール。そのEpisode12で歌われたリリィとルルのユニット・ルルットリリィによる『マジカルランデブー』が各音楽配信サービスにて配信開始。
さらに2026年6月24日（水）には『魔法の姉妹ルルットリリィ』の作中を彩る楽曲や劇伴をまとめたアルバム・TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』 Song Collection＆Soundtrackも発売される。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
さらにEpisode12で披露されたリリィとルルのユニット曲『マジカルランデブー』が各音楽配信サービスにて配信開始となった。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の5作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送された。
このたび10月より放送される第2クールの物語の方向性をうかがわせるティザービジュアルが公開。
風と流の姉妹、その奥には魔法を感じさせる巨大な砂時計――。
姉妹の日常やアイドルとしての活動などが中心に描かれた第1クール。続く第2クールでは、魔法の世界も描かれていくことを予感させるビジュアルとなっている。
1年限りの魔法の力は、姉妹をどんな結末に導くのでしょうか…
2026年10月の放送をお楽しみに。
そして、リリィとルルの加入によって大きく飛躍したプロダクションわんすもあ。そんな事務所に新たにアイドルとして加入するのは、第1クールから度々登場していたアイドルファンの少女・新木あさひ。そんな新木あさひを演じる根本京里さんからはコメントも到着した。
また、リリィとルル、2人のライブの大成功によって幕を閉じた『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1クール。そのEpisode12で歌われたリリィとルルのユニット・ルルットリリィによる『マジカルランデブー』が各音楽配信サービスにて配信開始。
さらに2026年6月24日（水）には『魔法の姉妹ルルットリリィ』の作中を彩る楽曲や劇伴をまとめたアルバム・TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』 Song Collection＆Soundtrackも発売される。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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