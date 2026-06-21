結婚後の暮らし方として選ばれることがある「同居」。家事や育児のサポートが得られる一方で、義両親との価値観の違いに悩む声も少なくありません。とくに子どもが生まれたあと、関係性が大きく変化するケースもあるようです。『義両親と同居していましたが、別居することになりました。元々干渉気味だった義母が、子どもが生まれてからさらに過干渉に。子どもに関することは、義母への確認・許可が必要で、夫婦で決めたことでも、