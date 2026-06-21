強くしなやかな髪を育てるには、頭皮の血流を促すことが大切。そこで取り入れたいのが、美容師・和久井克哉さんが提案する、「指リフト」。毎日続けることで、髪だけでなく顔もリフトアップし、脱・老け見えがかないます！ぜひ、毎日のケアに取り入れて、年齢を重ねても若々しい髪を育みましょう。「指リフト」＝頭皮をほぐして血流を促すマッサージ頭皮の血流がいいと、毛根に酸素や栄養がたっぷりと届き、ハリ・コシのあるすこ