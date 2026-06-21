強くしなやかな髪を育てるには、頭皮の血流を促すことが大切。そこで取り入れたいのが、美容師・和久井克哉さんが提案する、「指リフト」。毎日続けることで、髪だけでなく顔もリフトアップし、脱・老け見えがかないます！ ぜひ、毎日のケアに取り入れて、年齢を重ねても若々しい髪を育みましょう。

「指リフト」＝頭皮をほぐして血流を促すマッサージ

頭皮の血流がいいと、毛根に酸素や栄養がたっぷりと届き、ハリ・コシのあるすこやかな髪が生まれます。

【写真】耳周辺のコリをほぐす

ところが、40代以降は加齢にともなう毛細血管の減少や、眼精疲労などによる頭皮のコリが原因となり、血流が滞りがちに。指リフトで頭部全体をほぐして血流を促すことで、美しい髪を育む、理想的な頭皮を手に入れることができます。

髪も顔も若々しく見せる！指リフト3つのメリット

加齢にともなう悩み。じつは、セルフケアで解決できるんです！

●メリット1：1日たった3分でOK

指リフトは1回1分半の工程を1日2回やるだけ。朝のメイク前、夜の入浴時やスキンケアのついでなど、いつでも、どこでもできて気持ちいい、無理なく続けられるシンプルメソッドです。

●メリット2：頭皮をほぐすだけで髪が変わる！

頭皮は髪を育てる土壌です。つまり、髪の美しさは頭皮次第。指リフトを続けると、髪に必要な栄養が行き届くようになり、「髪にハリやコシが戻った」「髪のボリュームがアップした」という声がたくさん寄せられています。

●メリット3：顔のリフトアップもかなう！

頭皮と顔は1枚の皮膚でつながっているから、頭皮を引き上げれば顔全体のリフトアップ効果も期待できます。指リフトは指で頭皮をグッと押し上げるので、顔のたるみにもアプローチできます。

やり方1：耳を引っぱる（10秒）

ここからは指リフトのやり方を紹介します。

まずは、耳をつまんで動かす指リフトから。耳周辺のコリをほぐして、頭部に血液が届きやすい状態に整えます。「気持ちいい」と感じる程度の強さで耳を引っぱると、耳周辺がポカポカしてくるはず。

●1：親指と人さし指で耳の上部をはさんで揺らす

親指と人さし指の指先で耳の上部をはさむ。側頭部から耳を「はがす」ようなイメージで引っぱりながら上下に揺らす。これを2回繰り返す。爪で耳を傷つけないよう、指の側面を使うことを意識して。反対側も同様に。

●2：耳の真ん中をはさんで揺らす

耳の真ん中を、1と同様に親指と人さし指ではさんで、引っぱりながら上下に揺らす。これを2回繰り返す。反対側も同様に。

●3：耳たぶをはさんで揺らす

耳たぶを、1、2と同様に親指と人さし指ではさんで、引っぱりながら上下に揺らす。これを2回繰り返す。反対側も同様に。しっかりと力を入れることで、耳だけでなく、その周辺の血流もアップ。

やり方2：くいしばりによるコリをほぐす！こめかみをリフト（20秒）

こめかみを指リフトすると、太い血管から細い血管へ血液をしっかり送ることができます。肘をテーブルなどについて（※）、頭の重みを指のはらに預けると、頭皮にしっかり力が伝わります。

※ 肘をついて行う場合は、しっかり体重をかけても問題がない、安定感のある平らな場所で行うようにしてください。

●1：目尻の横〜耳の付け根を指で押し上げる

目尻横の頬骨の辺りに小指、耳のつけ根の上部に人さし指がくるように指を置く。指でゆっくり2回押し上げ、3回目は頭頂部に向けてさらにぐーっと押し上げる。

肘なしでやってもOK！やや強めに押し上げて

テーブルがない場所では、肘をつかずに行ってもOK。指のはらを頭皮に対して垂直に当て、やや強めに押し上げると力が伝わりやすくなる。

●2：指を上にずらしてこめかみを押し上げる

小指から人さし指までを、こめかみの辺りにずらす。指でゆっくり2回押し上げ、3回目は頭頂部に向けてぐーっと押し上げる。

●3：指を上にずらしてハチを押し上げる

小指から人さし指までを、ハチの辺りにずらす。指をゆっくり2回押し上げ、3回目は頭頂部に向けてぐーっと押し上げる。うつむくように顔を下に向けると、指の力が伝わりやすい。

※妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、痛みや不調、目元などに異常や違和感を感じるときは行わないでください。

※効果には個人差があります。