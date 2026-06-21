不二家（東京都文京区）が、“生”食感トレンドに着目した「不二家の生ドーナツ」シリーズの新商品「不二家の生ドーナツ（塩レモン＜瀬戸内産＞）」を6月22日から期間限定で販売します。【画像】思わず二渡見するレベル！“塩レモン＜瀬戸内産＞”生ドーナツの断面！レトロペコちゃんソフビ人形も！不二家の生ドーナツは、米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、特製のシャンテリー