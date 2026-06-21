不二家（東京都文京区）が、“生”食感トレンドに着目した「不二家の生ドーナツ」シリーズの新商品「不二家の生ドーナツ（塩レモン＜瀬戸内産＞）」を6月22日から期間限定で販売します。

【画像】思わず二渡見するレベル！ “塩レモン＜瀬戸内産＞”生ドーナツの断面！ レトロペコちゃんソフビ人形も！

不二家の生ドーナツは、米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、特製のシャンテリークリームやペースト、ジャムをサンドした一品。ふわっとほどける生地とクリーミーな味わいが織りなす、軽やかな口どけが楽しめます。6月1日に登場し、10日で累計15万個を販売したということです。

新商品は、ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと瀬戸内産レモンを使用した塩レモンソースをサンド。爽やかなレモンの酸味とほどよい塩味が、シャンテリークリームのやさしい甘さを引き立てる、後味さっぱりの夏季限定フレーバーになっています。価格は388円（税込み）です。

また、不二家の生ドーナツが好評になっていることを受け、「レトロペコちゃんソフビ人形（ミルキー75周年デザイン）」（高さ約12センチ）が抽選で10人に当たるプレゼントキャンペーンが公式「X」で行われます。同キャンペーンは6月22日午前10時〜7月12日午後11時59分まで。