本田氏の解説が話題を呼んでいる(C)Getty Imagesサッカー男子日本代表（FIFAランク17位）は、チュニジア代表（同54位）を4−0で下し、グループステージ（GS）初白星を挙げ、勝ち点を「4」として2位に浮上した。【動画】まさにこれを待っていた！上田の圧巻ゴールシーン現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第2戦、日本代表はチュニジアと対戦。4−0でチュニジアを下し、グループステージ初白星、