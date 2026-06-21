「これ1ミリですよね」日本代表の“幻のゴール”に本田圭佑氏も言及　ズバズバ解説も話題「いや、強かった、日本」【W杯】

本田氏の解説が話題を呼んでいる(C)Getty Images

サッカー男子日本代表（FIFAランク17位）は、チュニジア代表（同54位）を4−0で下し、グループステージ（GS）初白星を挙げ、勝ち点を「4」として2位に浮上した。

【動画】まさにこれを待っていた！上田の圧巻ゴールシーン

現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第2戦、日本代表はチュニジアと対戦。4−0でチュニジアを下し、グループステージ初白星、勝ち点を「4」として2位に浮上。同戦解説にサッカー元日本代表MF本田圭佑氏が解説として登場し、ズバズバ切り込み、ネット上で大きく反響を呼んでいる。

日本は前半4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制、同31分には上田綺世のW杯初ゴールで貴重な追加点を加えた。

後半に入っても勢いは衰えない。伊東純也の初ゴールに上田がダメ押しとなる2点目のゴールを決め、チュニジアを突き放した。W杯での4ゴールは日本代表史上最多となり、話題を呼んでいる。

またゲームの中で注目を集めたのは1―0の前半10分のシーン。

上田が強烈シュートを放ち、ゴールラインを割って入ったように見えたもののVAR検証の結果、ノーゴールとなった。

このシーン、解説の本田氏は「入った、入ったかもしれん！」「怪しいよ、2ミリ入っていた」と大興奮だったが、試合後も実際の映像を見ながら「これ1ミリですよね」とぎりぎりの“幻のゴール”を振り返った。