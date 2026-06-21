お部屋でくつろぐ2匹の猫さんに、ベビーモニター越しに「おふたりさ～ん」と声をかけてみた飼い主さん。すると、想像以上に素早く反応する2匹の様子がTikTokで大反響！記事執筆時点で147万回以上も再生され、「お座りして姿勢正してみるのおもろい」「ニョキッてなるのかわいいww」などの声が寄せられました！ 【動画：部屋でくつろぐ2匹の猫→ベビーモニター越しに『声をかけてみた』結果…まさ