『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』（1999）でダース・モールの声を担当したピーター・セラフィノウィッツが、ジョージ・ルーカスとの忘れがたいやり取りをユーモアたっぷりに振り返った。 ダース・モールといえば、赤と黒の顔、二枚刃のライトセーバー、そして寡黙ながら圧倒的な存在感で、プリクエル・トリロジ}