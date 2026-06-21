日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営を始めとした、クリエイターエンパワーメント事業を展開するクリーマは、「バーバパパ」との初のコラボレーション企画を実施し、6月19日（金）より、「Creema with BARBAPAPA」限定アイテムの販売を開始（一部予約販売）。5名のCreemaクリエイターによるコラボ作品と、Creemaデザインのオリジナルアイテム、合計16種類が展開された。多彩なクリエイター作品が集まるCreem