【バーバパパ】Creemaと初コラボ！ クリエイターによる作品やオリジナルアイテム誕生
日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営を始めとした、クリエイターエンパワーメント事業を展開するクリーマは、「バーバパパ」との初のコラボレーション企画を実施し、6月19日（金）より、「Creema with BARBAPAPA」限定アイテムの販売を開始（一部予約販売）。5名のCreemaクリエイターによるコラボ作品と、Creemaデザインのオリジナルアイテム、合計16種類が展開された。
多彩なクリエイター作品が集まるCreemaと、個性豊かな9人家族・バーバパパ。ふたつの世界が出会い、やさしくて楽しいコラボレーションが誕生。
『MY COLOR, YOUR COLOR』をコンセプトに、陶芸、鋳金（ちゅうきん）、ガラス工芸、刺繍など多彩なジャンルのクリエイターたちが、自由に形を変えることができるバーバパパならではの魅力を表現。自由な発想と技術によって、ここでしか出会えない特別な作品が誕生した。
さらに、コラボレーションを記念して、Creemaデザインによるトラベルポーチセット（各種100セット）、クッキー缶（150個）、編み物キット（各種75個）、コラボ記念ロゴ・トートバッグ（100個）も限定販売される（数量はすべて初回販売分）。
そして今回のコラボレーションを記念したCreema オリジナルアイテムを合計5000円（税込）以上購入した方には、バーバパパとCreemaのコラボステッカーがプレゼントされる。さらに、クリエイターによるコラボ作品を含めた全関連作品・アイテムについて、ご購入金額の10%をCreemaポイントで還元するキャンペーンも実施される。
「みんな違って、みんないい」に満ちた、カラフルでハッピーな世界へ。遊び心あふれるバーバパパコレクションを、ぜひ楽しんでほしい。
＞＞＞Creema、バーバパパコラボアイテムをチェック！（写真24点）
（C） 2026 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED
『MY COLOR, YOUR COLOR』をコンセプトに、陶芸、鋳金（ちゅうきん）、ガラス工芸、刺繍など多彩なジャンルのクリエイターたちが、自由に形を変えることができるバーバパパならではの魅力を表現。自由な発想と技術によって、ここでしか出会えない特別な作品が誕生した。
さらに、コラボレーションを記念して、Creemaデザインによるトラベルポーチセット（各種100セット）、クッキー缶（150個）、編み物キット（各種75個）、コラボ記念ロゴ・トートバッグ（100個）も限定販売される（数量はすべて初回販売分）。
そして今回のコラボレーションを記念したCreema オリジナルアイテムを合計5000円（税込）以上購入した方には、バーバパパとCreemaのコラボステッカーがプレゼントされる。さらに、クリエイターによるコラボ作品を含めた全関連作品・アイテムについて、ご購入金額の10%をCreemaポイントで還元するキャンペーンも実施される。
「みんな違って、みんないい」に満ちた、カラフルでハッピーな世界へ。遊び心あふれるバーバパパコレクションを、ぜひ楽しんでほしい。
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