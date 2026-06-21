開催中のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表が6月21日（日本時間）、チュニジア代表と戦います。インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、役員運転手派遣・社長秘書派遣を行っているトランスアクトと共同で調査した「専属運転手を雇っていそうと思うFIFAワールドカップ2026の日本代表選手」の結果を発表していたので紹介します。【1〜10位】意外な選手が上位に？専属運転手を雇っていそう