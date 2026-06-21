ドウェイン・ジョンソンが、A24製作『スマッシング・マシーン』でアカデミー賞にノミネートされなかったことについて率直に語った。 『ワイルド・スピード』『ジュマンジ』シリーズをはじめ、レスラー出身の“豪快なアクションスター”として活躍してきたドウェインにとって、ベニー・サフディ監督との初タッグ作となった『スマッシング・マシーン』は大きな転機だった。