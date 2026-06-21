タレントのギャル曽根（40）が20日、イオンレイクタウンmori（埼玉県越谷市）で開催された家庭用冷凍食品『おうちdeジョイフルセット』（ジョイフル商事）の試食・販売会、スペシャルトークショーに登場した。【写真】イオンレイクタウンにギャル曽根が登場…大観衆集まる『おうちdeジョイフルセット』は、ファミリーレストラン「ジョイフル」の多彩なメニューを自宅で気軽に楽しめる。これに絡め、イベントではギャル曽根が毎