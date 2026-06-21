サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対チュニジア戦が6月21日午後1時から生中継されます。【怒り】「月980円」と勘違いしちゃう…批判が殺到した「DAZN」の“紛らわしい料金表示”そんな中、動画配信サービス「DAZN（ダゾーン）」のサッカー特化プラン「DAZN SOCCER」が、SNS上で物議を醸しました。画面上で「980円」という低価格が強調されている一方、実際には4カ月目から月額2600円になる年間契約であり、総額2