岡山県出身で、大正時代を代表する画家・詩人の竹久夢二を題材にした漫画の連載が今年4月に始まっています。その作者である古屋兎丸さんが今月（6月）、取材で岡山を訪問。作品を通じて伝えたいことなどを聞きました。 【写真を見る】【ユメジエホン・帝一の國】作者・古屋兎丸さん「裏側の人間模様を描きたい」 竹久夢二を題材にした漫画夢二の魅力とは 舞台・映画化もされた「帝一の國」の作者 （古屋兎丸さん）「夢二の喜