【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 6月21日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは津田健次郎と角心菜。スタジオでは、それぞれの視点から“ポツンと一軒家”の魅力に迫っていく。 ©ABCテレビ 福島県の山中、地元で“日本一美味しいお米”と称される米作りに密着！ 両親亡き後も守り続けてきた絶景の棚田と、その棚田に通い続けるご主人の生き方に迫る