【首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）】 販売期間：6月30日まで 対象期間：6月30日までの平日限定 東京ディズニーリゾートは、首都圏在住者を対象とした「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売している。販売期間は6月30日まで。東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ペ&#