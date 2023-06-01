東京ディズニーリゾートは、首都圏在住者を対象とした「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売している。販売期間は6月30日まで。東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページおよび東京ディズニーリゾート・アプリで購入できる。

「首都圏ウィークデーパスポート」は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県の在住者を対象にしたもので、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかに特別価格で入園可能となっている。通常価格より大人（18才以上）は1,000円、中人（12～17才）は800円、小人（4～11才）は600円を差し引いた価格で販売される。なお、販売期間中であっても売り切れになる場合や、売り切れになった券種が予告なく再販売になることがある。

対象期間は6月30日までの平日限定。期間中には、東京ディズニーランドでスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」、東京ディズニーシーではアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年 “スパークリング・ジュビリー”」が開催されており、イベントをお得に楽しむことができる。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”

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