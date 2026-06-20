Kis-My-Ft2のアリーナツアー＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ・・・・・・＞が本日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）にて初日を迎えた。ライブのMC内で、7月5日(日) 夜10時15分放送スタートの玉森裕太主演ドラマ『マイ・フィクション』主題歌にKis-My-Ft2の新曲「My Affection」が決定したことがメンバーより告げられ、会場が歓喜の声に包まれた。「My Affection」は、「誰かを想う」優しくてあたたかい感情を、デ