結婚は当人同士の問題でありながら、ときに家族や親戚を巻き込むものです。なかでも再婚の場合はその影響がより広がることもありそうです。今回の投稿は、兄が小学生のふたりの娘をもつシングルマザーと結婚しようとしていることに対し、強い拒否感を抱く妹の葛藤です。『兄の結婚に反対です。子どものいるシンママと親戚になりたくありません』投稿者さんは、相手が死別であれば同情できるものの、離婚による再婚には厳しい見方を