私はナナミ（30代）。子どもはアイ（小4）と未就学児のユウマの2人です。ユウマは、なんでもお姉ちゃんのマネをしたがり、可愛いキャラクターが好きです。お姉ちゃんが好きなものなら、何でも好きです。だから、お姉ちゃんがお友だちからお土産などをもらうと、「いいなぁ、僕も欲しい」と泣いてしまいます。そんな弟をなだめるのも大変だし、きょうだいゲンカにも発展するから、お土産などをもらうときはきょうだいで揃えてほしい