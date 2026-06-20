＜は？お土産の催促＞ムダな出費だ…「気が利かないママ友」イラッ！【第3話まんが：ナナミの気持ち】
私はナナミ（30代）。子どもはアイ（小4）と未就学児のユウマの2人です。ユウマは、なんでもお姉ちゃんのマネをしたがり、可愛いキャラクターが好きです。お姉ちゃんが好きなものなら、何でも好きです。だから、お姉ちゃんがお友だちからお土産などをもらうと、「いいなぁ、僕も欲しい」と泣いてしまいます。そんな弟をなだめるのも大変だし、きょうだいゲンカにも発展するから、お土産などをもらうときはきょうだいで揃えてほしいと思っていました。
結局、ユウマが泣き止まないので同じペンを買うことになりました。カリンちゃんママが最初からユウマの分もお土産を買ってきてくれていたら、無駄な出費もなかったのに……それを愚痴ると旦那から苦い顔をされてしまいました。
それからしばらく経って、カリンちゃんママがまた旅行のお土産を持ってきてくれました。旦那はいろいろと言っていましたが、カリンちゃんママの様子もいつもどおりで、前回の私の対応もとくに問題はなかったんだろうと思っていたのですが……。
私は、きょうだいがいる家庭には、ケンカになることを想定してきょうだい分のお土産を買って行くことにしています。
子どもたちがとくに仲が良くなければ、子どもの友だちの分はナシで、お菓子のみを買って行くこともあります。これなら、きょうだいでトラブルになることはないでしょう？
けれどもわが家がもらうときは、アイにしかくれない人もいるから、そういうときは「弟が泣いている」とアピールをしていたのですが……。それが原因でこんなことになるとは思いませんでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
結局、ユウマが泣き止まないので同じペンを買うことになりました。カリンちゃんママが最初からユウマの分もお土産を買ってきてくれていたら、無駄な出費もなかったのに……それを愚痴ると旦那から苦い顔をされてしまいました。
それからしばらく経って、カリンちゃんママがまた旅行のお土産を持ってきてくれました。旦那はいろいろと言っていましたが、カリンちゃんママの様子もいつもどおりで、前回の私の対応もとくに問題はなかったんだろうと思っていたのですが……。
私は、きょうだいがいる家庭には、ケンカになることを想定してきょうだい分のお土産を買って行くことにしています。
子どもたちがとくに仲が良くなければ、子どもの友だちの分はナシで、お菓子のみを買って行くこともあります。これなら、きょうだいでトラブルになることはないでしょう？
けれどもわが家がもらうときは、アイにしかくれない人もいるから、そういうときは「弟が泣いている」とアピールをしていたのですが……。それが原因でこんなことになるとは思いませんでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび