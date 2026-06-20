amazarashiによる新曲「クラウン新車で買ってあげる」のミュージックビデオが公開された。「クラウン新車で買ってあげる」は、秋田ひろむが“父”という存在に向けた思いを描いた楽曲。父との別れと家族の思い出をたどるように、家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉を重ねながら、簡単には整理しきれない感情を静かに浮かび上がらせる、痛みとやさしさを内包した作品となっている。本作では、