愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、嫁姑の家事レベルの違いから起こった一件です。義母との同居から1年が経過。お互い働いていることもあり、うまく家事分担をして仲良くやっていけているのだそう。しかし思わぬと