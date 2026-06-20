【同居はツラいよ】几帳面な義母、ずぼらな私。家事レベル高すぎ【第41話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、嫁姑の家事レベルの違いから起こった一件です。
義母との同居から1年が経過。お互い働いていることもあり、うまく家事分担をして仲良くやっていけているのだそう。しかし思わぬところに大きなストレスが……。
その悩みは義母との家事レベルの違い。
どちらかというとずぼら傾向のあるお嫁さんに対し、細かいところまで丁寧に徹底した家事をする義母。義母に迫られたわけではないけれど、同じレベルにあわせないと！ と頑張った結果、お嫁さんはダウン寸前に。でもこれって、一度話し合ってみるだけで解決の糸口が見えてくるのでは？ 良い関係を保つためにも、ムリは禁物です。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、嫁姑の家事レベルの違いから起こった一件です。
義母との同居から1年が経過。お互い働いていることもあり、うまく家事分担をして仲良くやっていけているのだそう。しかし思わぬところに大きなストレスが……。
どちらかというとずぼら傾向のあるお嫁さんに対し、細かいところまで丁寧に徹底した家事をする義母。義母に迫られたわけではないけれど、同じレベルにあわせないと！ と頑張った結果、お嫁さんはダウン寸前に。でもこれって、一度話し合ってみるだけで解決の糸口が見えてくるのでは？ 良い関係を保つためにも、ムリは禁物です。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部