ブランドを牽引する主力SUV「NX」への反響レクサス「NX」が、2025年4月から2026年3月の登録台数において1万8206台を記録し、同ブランドの「LBX」に次いで第2位の売上を計上しました。レクサスのラインナップのなかでも中核を担うモデルとして、依然として高い支持を集めていることがうかがえます。そんなNXについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】これがレクサス「NX」です。画像を見る！（30枚以上）