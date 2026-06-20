大好きなお兄ちゃんが1ヶ月半ぶりに帰ってきたら、大型犬が思った以上に甘えん坊全開になって…？愛を確かめるような姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で40万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「泣ける」といった声が寄せられています。 【写真：『どこ行ってたの！』お兄ちゃんと1ヶ月半ぶりに再会した大型犬→なぜかクッションを持って…愛おしい光景】 お兄ちゃんと大型犬の再会 TikTokアカウント「mark_mama_」に投