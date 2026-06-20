大好きなお兄ちゃんが1ヶ月半ぶりに帰ってきたら、大型犬が思った以上に甘えん坊全開になって…？愛を確かめるような姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で40万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「泣ける」といった声が寄せられています。

【写真：『どこ行ってたの！』お兄ちゃんと1ヶ月半ぶりに再会した大型犬→なぜかクッションを持って…愛おしい光景】

お兄ちゃんと大型犬の再会

TikTokアカウント「mark_mama_」に投稿されたのは、お兄ちゃんが1ヶ月半ぶりに帰省して、ゴールデンレトリバーの「mark」くんと再会した時の様子です。お兄ちゃんが家に到着すると、markくんはしっぽを振りながら玄関までお出迎えに来てくれたそう。なぜかクッションをくわえているところが可愛くて、思わず笑ってしまいます。

そしてお兄ちゃんがお顔や体を撫でてあげたら、markくんは今まで以上にしっぽをブンブン振って大喜び！お兄ちゃんにピタッとくっついて、さっそく甘え始めたとか。時々「ゔ～ん、ゔ～ん」と鳴いているのは、「どこ行ってたの？寂しかったよ～！」と言っているのでしょう。素直に愛を伝える姿が、たまらなく愛おしいです。

愛を確かめる姿が尊い

一緒にリビングに移動してから、markくんとお兄ちゃんのイチャイチャタイムがスタート。markくんはソファに座っているお兄ちゃんの膝にもたれて、たっぷりナデナデしてもらっていたそう。そして今度は満足そうに「ゔ～ん」と鳴いて、「嬉しい！」とアピールしていたとか。

「もっとお顔を見せて」とばかりに、お兄ちゃんを見上げる場面も。お兄ちゃんから離れようとせずに甘え続ける姿は、まるで愛を確かめているかのよう…！

もっと甘えん坊全開に！

玄関にお出迎えに来た時から、ずっとクッションをくわえたままだったmarkくん。ついにクッションを放り出したかと思うと、「お腹もナデナデして！」とばかりにゴロ～ンと寝転がったとか。そしてその後もmarkくんは、大好きなお兄ちゃんと触れ合える幸せを噛みしめるように、全力で甘え続けていたそうですよ。

この投稿には「甘えてて可愛い」「会いたかったんだね」「お兄ちゃんも嬉しいだろうな」「幸せですね」「感動しました」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた光景は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

markくんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mark_mama_」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mark_mama_」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。