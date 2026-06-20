FIFAワールドカップ2026日本代表の佐野海舟選手（25）の妻で、モデルの木下桜（27）が、ヘソ出しした最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】木下桜、佐野選手との幸せ溢れる結婚式の前撮りの様子（動画あり）2025年1月、Instagramで「私ごとですが、昨年結婚いたしました。そして、きちんとみなさまにお伝えできていなかったのですが、現在ドイツに住んでいます」と、公表していた木下。8月には、ウェディング