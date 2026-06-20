Open Vehiclesプロジェクトは2011年9月にテスラ・ロードスターのオーナー3人によって設立されたプロジェクトであり、完全オープンソースである車両のテレメトリ監視・診断・制御システム「OVMS(Open Vehicle Monitoring System)」を開発・公開しています。Open Vehicle Monitoring System | Open Vehicleshttps://www.openvehicles.com/homeOVMSの開発者自体が電気自動車の熱心なユーザー集団であることから、車両内部に関する様々