電気自動車にオープンソースのテレメトリ機能を導入して充電セッションなど車両の状態を監視・制御できる「Open Vehicles」プロジェクトとは？

電気自動車にオープンソースのテレメトリ機能を導入して充電セッションなど車両の状態を監視・制御できる「Open Vehicles」プロジェクトとは？