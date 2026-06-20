批判の声を突っぱねた。現地６月17日に開催された北中米ワールドカップのグループＫ第１節で、ポルトガル代表はDRコンゴとヒューストン・スタジアムで対戦。１−１のドローに終わった。キャプテンマークを巻いてフル出場したクリスティアーノ・ロナウドは、いくつかあったチャンスを仕留めきれず。無得点に終わった。試合後、41歳の英雄に対して母国メディアや海外メディア、さらに一部のファンからの厳しい批判や酷評にさ