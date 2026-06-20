板倉 滉1997年1月27日生まれ、神奈川県出身。DF。川崎Fで育ち、2019年1月、レンタルで蘭1部フローニンゲンへ移り、20-21年シーズンに年間最優秀選手賞を受賞。21-22年シーズンからは独2部シャルケ、22年から独1部ボルシアMGでプレー。25年には蘭1部アヤックスへ移籍。日本代表でもDFおよびMFとして長らく活躍いよいよ始まった北中米W杯。2022年カタール大会に続く出場となった板倉 滉は森保ジャパンに対して、何を思い、何を目指